56 человек эвакуировали в пункты обогрева за сутки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды за сутки с 11 по 12 марта в Акмолинской области в пункты обогрева были эвакуированы 56 человек, в том числе 6 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как отметили спасатели, в эвакуации им помогали местные исполнительные органы, медицинские работники и сотрудники полиции.

«Спасатели провели эвакуацию граждан с блокпостов региона в пункты обогрева. Так, только в Сандыктауском районе эвакуировали 30 человек. Все они были размещены в пункте обогрева района. Еще 11 человек, среди которых 3 детей, разместили в пункте обогрева Ерейментауского района. В Жаксынском районе спасатели совместно с медиками доставили беременную женщину со схватками в районную больницу», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

В этот же день жаксынские спасатели выехали в село Запорожье, где нужно было привести в больницу пятилетнего ребенка. У малыша был диагноз «Острый аппендицит», но карета скорой помощи из-за снежного плена не могла доехать до пациента.

«На сегодняшний день женщина и ребенок находятся в больнице, состояние удовлетворительное», - добавили в ведомстве.

Всего за сутки в пункты обогрева региона были эвакуированы 56 человек.

Напомним, 11 марта в Акмолинской области наблюдались неблагоприятные погодные условия: низкая температура воздуха, метель, гололед. В области были закрыты участки автодорог республиканского и областного значения.

Спасатели в очередной раз призывают акмолинцев и гостей области не выезжать при получении СМС о закрытии дорог. Всю необходимую информацию о погоде и закрытии дорог можно узнать, скачав приложение «Дармен» либо по номеру 1403.