56 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии, 47 на ИВЛ - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 9 541 человек, среди которых 49 детей. В стационарах находится 4 786 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 755, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
305 человек находятся в тяжелом состоянии, 56 – в состоянии крайней степени тяжести, 47 – на аппаратах ИВЛ.
Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
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