559 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 559 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 52 случая заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 11 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 6 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского района. Заболевание у 37 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 33 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 90 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 678 человек, в модульной больнице - 135, во второй областной больнице - 128 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 52, в районных инфекционных стационарах - 142. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 102», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, число вакцинированных атыраусцев достигло почти 40 тысяч человек. inform.kz

7500 доз вакцины «Hayat-Vax» доставлено в Атыраускую область.