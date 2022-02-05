5580 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 5 580 женщин и подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 5 580 человек. Из них: 264 беременных женщин, 2 408 кормящих матерей, 2 908 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. По информации управздрава, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия их законных представителей.

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области.



