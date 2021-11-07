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558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
7 Ноября 2021 09:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7.11.2021 г. опубликовала в Telegram пресс-служба Минздрава РК. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 950 человек (–35 586 + и 5 364 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 401 пациент, на амбулаторном уровне – 33 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 558 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 142 пациента, на аппарате ИВЛ – 115 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.
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