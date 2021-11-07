+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

7 Ноября 2021 09:55
Поделиться:
558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7.11.2021 г. опубликовала в Telegram пресс-служба Минздрава РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане Север Казахстана остается в «красной» зоне по коронавирусу 1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса

«На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 950 человек (–35 586 + и 5 364 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 401 пациент, на амбулаторном уровне – 33 549 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 558 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 142 пациента, на аппарате ИВЛ – 115 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане
Север Казахстана остается в «красной» зоне по коронавирусу
1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса
Популярное
1 Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
2 Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
3 Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
4 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
5 Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре
6 О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
Читайте также
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы
Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре
О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив