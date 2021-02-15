557 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Великобритании, Германии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Украины и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 2 328 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 771 человека, без справок прибыло 557 граждан РК.

В том числе: в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 444 пассажира, со справками - 1 145, без справок - 299; в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 884 пассажира, со справками - 626, без справок - 258.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Что касается данных о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 13 февраля 2021 года, то по результатам ПЦР-анализа у всех 342 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.