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555 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
24 Августа 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 августа лечение от корнавирусной инфекции продолжают получать 123 226 человек (–117 339 + и 5 887 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 28 577 пациентов, амбулаторно лечатся 94 649 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 1 824 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 555 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 267 пациентов.
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