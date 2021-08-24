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555 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

24 Августа 2021 08:50
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555 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 августа лечение от корнавирусной инфекции продолжают получать 123 226 человек (–117 339 + и 5 887 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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Из них в стационарах находятся 28 577 пациентов, амбулаторно лечатся 94 649 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1 824 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 555 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 267 пациентов.



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#Коронавирус в РК  
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