555 млн тенге выделили на летний отдых детей из многодетных семей в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Организацию летнего отдыха детей в регионе обсуждали на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации исполняющего обязанности руководителя управления образования Талгата Жамалова, с 1 июня 2021 года в 414 пришкольных лагерях отдохнули 23 893 ребенка, были организованы мероприятия и занятия по различным направлениям.

«Ведется учет и тех школьников, которые во время летних каникул поехали на отдых к дедушкам и бабушкам в сельскую местность. Свыше 27 тысяч детей, проживающих в городах Таразе, Каратау, Жанатасе, Шу, отдыхают в селах», - сказал Талгат Жамалов.

























На летний отдых детей из многодетных и малообеспеченных семей из местного бюджета выделено свыше 555 миллионов тенге.

«На сегодняшний день в семи загородных детских лагерях Жамбылской области отдыхают 4 172 ребенка. Все они прошли накануне необходимое медицинское обследование и охвачены оздоровительными и развлекательными мероприятиями», - рассказал спикер.

Ранее в соцсетях от родителей поступали жалобы на работу лагерей «Бериккара», «Болашак». Талгат Жамалов заверил, что сейчас ситуация взята под контроль.

Говоря о выполнении поручения акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обеспечить охрану объектов образования, исполняющий обязанности руководителя облуправления образования отметил, что в школах региона устанавливаются турникеты, кнопки аварийной сигнализации, а камеры видеонаблюдения интегрируются с центром оперативного управления департамента полиции Жамбылской области.

«На первый план выходят безопасность и благополучие школьников. Необходимо создать безопасную среду. Нужно организовать юрточные лагеря, экскурсии по историческим местам. До начала нового учебного года осталось совсем немного времени. Учителя говорят, что школы готовы. Но нужно заранее организовать проверку, изучить все проблемные вопросы», - поручил аким области управлению образования и департаменту по обеспечению качества в сфере образования.









Отметим, что, по информации руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, с 6 по 13 июля в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 13 июня в области выявлено 10 381 заболевших. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. В регионе планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев, на сегодняшний день план выполнен на 41,5 процентов.

В завершение Бердибек Сапарбаев напомнил, что скоро наступает Курбан айт, и в эти дни следует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, отметить Курбан айт в узком семейном кругу призывают казахстанцев. Уже второй год казахстанцы могут совершить обряд жертвоприношения в онлайн-формате.