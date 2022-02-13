5535 казахстанцев полностью привились против коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

I компонентом 9 294 766 человек (+5692) провакцинировано в Казахстане на 13 февраля 2022 года, II компонентом 8 871 476 человек (+5535).

Обнародована также информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 13.02.2022 г. в разрезе регионов.



