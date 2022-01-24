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5532 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

24 Января 2022 08:30
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5532 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1424,

город Алматы - 2406,

город Шымкент - 37,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 490,

Атырауская область - 100,

Восточно-Казахстанская область - 178,

Жамбылская область - 59,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 540,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 37,

Павлодарская область - 82,

Северо-Казахстанская область - 59,

Туркестанская область - 33.

Итого выздоровевших в Казахстане - 993940.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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