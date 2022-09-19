Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология
550 особей фазана выпустили на территории зеленого пояса столицы
19 Сентября 2022, 20:38

550 особей фазана выпустили на территории зеленого пояса столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичным управлением охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Астана орманы», ГКП на ПВХ «Астана Ветсервис» и Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного и животного мира произведен выпуск 550 сеголеток фазана в зеленый пояс столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ранее на территории зеленого пояса уже были выпущены на волю 850 фазанов.

Птицы – это санитары леса, которые постоянно выискивают и уничтожают вредных насекомых даже тогда, когда их мало. Таким образом, лесные птицы постоянно препятствуют быстрому размножению лесных вредителей и тем самым предотвращают возникновение опасных для леса массовых скоплений насекомых, с которыми впоследствии очень трудно бывает бороться. Если применяемые для этой цели химические методы борьбы можно сравнить с действием пожарной команды, то деятельность насекомоядных птиц в лесу соответствует задачам противопожарной инспекции, предупреждающей возможность возникновения самого пожара. Вредных насекомых поедают почти все виды лесных птиц, и фазаны в том числе.

Роль лесных птиц в распространении семян и плодов также очень важна. Это имеет большое значение для естественного возобновления леса и образования подлеска. Что касается эстетического значения лесных птиц, они издавна привлекали внимание людей и пользовались особой любовью народа.

За выпушенными фазанами планируется постоянно проводить наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», а при необходимости в зимнее время производить дополнительное кормление.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Читайте также
Ташкент стал первым в списке самых загрязненных городов мира
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Совет по вопросам сотрудничества в сфере экологии может появиться в рамках СВМДА
Проект ЛРТ не передавали в МИИР
Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в 2023 году
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив