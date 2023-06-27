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$55 тысяч выманили аферисты у астанчанки

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 17:25
$55 тысяч выманили аферисты у астанчанки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 55 тысяч долларов США выманили аферисты у астанчанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы, ставшая жертвой обмана. По словам потерпевшей, неизвестные выманили у нее 55 тысяч долларов США. Злоумышленники позвонили ей и сообщили, что ее дочь находится в полиции, для решения проблемы нужно срочно отправить деньги. 63-летняя женщина сообщила, что около 21.00 часов вечера на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с ее участием, когда она переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате якобы пострадали она и водитель автомашины, чтобы не заводили уголовное дело – необходимы деньги. Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, сказал, что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги. После завершения разговора женщина в спешке начала собирать все деньги и затем передала их приехавшему мужчине. Затем поняв, что дочь в порядке, а она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Злоумышленник признался, что за услугу «курьера» ему полагалось 5% от общей суммы.

По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


Астана   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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