55 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 55 тысяч подростков получили вакцину от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, всего в область поступило 380 250 доз вакцины «Комирнати».

«На сегодняшний день количество вакцинированного населения составляет 68 504 человек, в том числе 55 229 подростков, 3113 беременных и 10 162 женщин в период лактации», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в области количество взрослых получивших первую дозу вакцины достигло 925 768 человек, что составляет 77%, второй компонент получили- 859 571 граждан, или 72 % от подлежащего иммунизации взрослого населения.

Также население области активно идут на курс ревакцинации. К примеру, 124 101 человек уже прошел полный курс иммунизации.

К слову, по состоянию на 26 января в области зарегистрировано 63 280 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 47 864 случая.

«За последние сутки зарегистрировано 265 случая КВИ, из них дети до 14 лет- 43, 27 случаев среди школьников, 2 случая среди студентов, 9 случаев среди учителей и 2 случая среди силовых структур», - отметили в ДСЭК области.