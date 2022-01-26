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55 тысяч подростков получили вакцину от КВИ в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 55 тысяч подростков получили вакцину от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, всего в область поступило 380 250 доз вакцины «Комирнати».
«На сегодняшний день количество вакцинированного населения составляет 68 504 человек, в том числе 55 229 подростков, 3113 беременных и 10 162 женщин в период лактации», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в области количество взрослых получивших первую дозу вакцины достигло 925 768 человек, что составляет 77%, второй компонент получили- 859 571 граждан, или 72 % от подлежащего иммунизации взрослого населения.
Также население области активно идут на курс ревакцинации. К примеру, 124 101 человек уже прошел полный курс иммунизации.
К слову, по состоянию на 26 января в области зарегистрировано 63 280 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 47 864 случая.
«За последние сутки зарегистрировано 265 случая КВИ, из них дети до 14 лет- 43, 27 случаев среди школьников, 2 случая среди студентов, 9 случаев среди учителей и 2 случая среди силовых структур», - отметили в ДСЭК области.
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