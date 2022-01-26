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55 тысяч метров снегозащитных щитов устанавливают вдоль республиканских дорог

26 Января 2022 14:58
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55 тысяч метров снегозащитных щитов устанавливают вдоль республиканских дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На автотрассах Казахстана в настоящий момент работают 133 обогревательных пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В зимний сезон в содержании республиканских дорог задействовано свыше тысячи единиц спецтехники ТОО «Казахавтодор». Для борьбы с гололедом заготовлено более 122 тысяч кубометров песка и отсева, порядка 18 тысяч тонн соли и химических реагентов. Кроме того, в местах, где возможно появление снежных заносов, монтируется более 55 тысяч метров снегозащитных щитов и порядка 5 тысяч временных дорожных знаков.

На сегодняшний день все дороги республиканского значения открыты. Работа по содержанию дорог ведется круглосуточно. На всех снегозаносимых участках организовано 24-часовое патрулирование с целью незамедлительного реагирования на погодные изменения и замену элементов пути. Также по стране функционируют 133 обогревательных пункта для путников, оказавшихся в трудной ситуации на дороге.

Напоминаем, что в случае возникновения нештатных ситуаций участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.


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#Транспорт   #Дороги  
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