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55 тысяч метров снегозащитных щитов устанавливают вдоль республиканских дорог – МИИР РК

26 Января 2022 18:26
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55 тысяч метров снегозащитных щитов устанавливают вдоль республиканских дорог – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На автотрассах Казахстана в настоящий момент работают 133 обогревательных пункта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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«В зимний сезон в содержании республиканских дорог задействовано свыше тысячи единиц спецтехники ТОО «Казахавтодор». Для борьбы с гололедом заготовлено более 122 тысяч кубометров песка и отсева, порядка 18 тысяч тонн соли и химических реагентов. Кроме того, в местах, где возможно появление снежных заносов, монтируются более 55 тысяч метров снегозащитных щитов и порядка 5 тысяч временных дорожных знаков», - сообщает МИИР.

На сегодняшний день все дороги республиканского значения открыты. Работа по содержанию дорог ведется круглосуточно.

По информации МИИР РК, во всех снегозаносимых участках организовано 24-часовое патрулирование с целью незамедлительного реагирования на погодные изменения и замену элементов пути. Также по стране функционируют 133 обогревательных пункта для путников, оказавшихся в трудной ситуации на дороге.

«В случае возникновения нештатных ситуаций участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403», - напоминает МИИР.


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#Безопасность   #Дороги   #МИИР РК  
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