55 тысяч жалоб на работу общественного транспорта поступило от астанчан в 2023 году

В прошлом году от астанчан поступило 55 тысяч жалоб, связанных с деятельностью транспортной компании CTS. Об этом заявил и.о. председатель правления компании City Transportation Systems Абат Шыныбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня ощущается большой спрос на общественный транспорт. По последним данным, 48% жителей ежедневно пользуются общественным транспортом. По городу курсируют 1367 автобусов на 96 маршрутах. Каждый день общественным транспортом пользуются около 600 тысяч горожан. Работают около 1800 водителей. Для пассажиров построены 1400 остановок, - сказал на заседании маслихата Абат Шыныбеков.

По его словам, ежемесячно в адрес iKomek поступают свыше 6 тысяч обращений и жалоб, связанных с деятельностью компании CTS.

- Мы каждый день мониторим поступающие жалобы на работу общественного транспорта. Наши сотрудники используют несколько источников информации, налаживают обратную связь с населением.

В частности, выстроена системная работа с жителями жилых массивов, микрорайонов, пригородов. Каждый месяц поступает свыше 6 тысяч обращений и жалоб на работу общественного транспорта. Большинство из них - 51% - связано с несоблюдением автобусами графика передвижения. 12% обращений касаются изменения графика маршрутов, улучшения работы общественного транспорта. На действия сотрудников и водителей пожаловались 6,5% жителей. В целом, по итогам 2023 года поступило свыше 55 тысяч обращений, связанных с работой общественного транспорта, - отметил Абат Шыныбеков.



