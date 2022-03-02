55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода в ВКО проведено 55 спусков снежных лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Восточном Казахстане в связи с лавиноопасной обстановкой специалисты ВК

филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО проводят профилактический спуск лавин.



осуществлены взрывные работы в результате которых спущено 6140 куб.м. снега. Всего в регионе с начала зимнего периода проведено 55 профспусков с общим объемом 45 900 куб.м.

Лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, а

также, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время

снегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное тепло

оплавляет кристаллы снега и делает его непрочным. На автодороге «Оскемен-Самар» на 95-102 километре и на 132-137 километреосуществлены взрывные работы в результате которых спущено 6140 куб.м. снега. Всего в регионе с начала зимнего периода проведено 55 профспусков с общим объемом 45 900 куб.м.Лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, атакже, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во времяснегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное теплооплавляет кристаллы снега и делает его непрочным. «Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения

чрезвычайных ситуаций и защиту автодороги через которую ежедневно проезжает

большое количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось

довольно много. Пока лавинная опасность в Восточном Казахстане сохраняется»,

- отметил Омар Дузгумбаев руководитель ВК филиала «Казселезащита». «Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновениячрезвычайных ситуаций и защиту автодороги через которую ежедневно проезжаетбольшое количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни накопилосьдовольно много. Пока лавинная опасность в Восточном Казахстане сохраняется»,- отметил Омар Дузгумбаев руководитель ВК филиала «Казселезащита».



Спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита»

рекомендуют жителям воздержаться от похода в горы, населению быть

предельно осторожными на лавиноопасных участках в регионе.