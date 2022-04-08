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    17:36, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    55 спортивных площадок установят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят, чтобы к 2025 году каждый второй житель страны занимался спортом. Как достичь этой цели – об этом шла речь на выездном совещании в Караганде под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная цель – сформировать комплексный план по развитию отечественного спорта. Нужно особенно выделить развитие массового и детского спорта. Еще один приоритет – развитие национальных школьных и студенческих лиг по командным видам спорта с обязательным вовлечением учебных заведений сельского уровня», – сказал Даурен Абаев.

    О подготовке спортивного резерва в Карагандинской области рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.

    В регионе культивируется 100 видов спорта, из которых 44 олимпийских. Действуют 1 402 организации физической культуры и спорта, в которых занимаются свыше 456 тысяч человек. Из бюджета области выделяются гранты на подготовку спортивных кадров в вузах. Победители и призеры международных соревнований и их тренеры получают премии, а также ежемесячное денежное содержание.

    Реализуется региональный план по развитию физической культуры и спорта на 2021–2025 годы. В этом году планируется открытие четырех новых физкультурно-оздоровительных комплексов, двух бассейнов, установка 55 спортивных площадок.


    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Карагандинская область Общество
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