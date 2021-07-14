55 пациентов в Атырау находятся в реанимации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 55 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в отделении реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области проинформировали о том, что сегодня в инфекционном стационаре получают лечение 824 человек. Инфекционный стационар, рассчитанный на 2428 койко-мест, сейчас заполнен на 33,9%. А в отделении реанимации, рассчитанном на 180 мест, находятся 55 пациентов.

«Шесть пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Заполняемость их достигла 50,9 %», - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемилогической ситуации, Атырауская область находится в «красной» зоне.