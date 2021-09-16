РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:09, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    55 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 55 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Семь человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 627 человек.

    Загруженность составляет 20,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации - 55 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 44,7% (на 123 места).

    За последние сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

    Как ранее сообщалось , за сутки COVID-19 подтвердился у 93 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!