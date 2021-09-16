55 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 55 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Семь человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 627 человек.

Загруженность составляет 20,8% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации - 55 пациентов, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 44,7% (на 123 места).

За последние сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

Как ранее сообщалось , за сутки COVID-19 подтвердился у 93 жителей Атырауской области.