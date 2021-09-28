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    13:23, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    55 млрд тенге выделено на пособия лицам с инвалидностью в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов рассказал о запланированных изменениях в выплате пособий для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В основе закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» находятся предложения членов рабочей группы Сената, Мажилиса, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью и Правительства РК, а также общественности и экспертного сообщества», - сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что данные нормы поддержаны партией «Nur Otan».

    «Закон содержит 17 концептуальных поправок и предусматривает изменения 16 законодательных актов. На реализацию закона на текущие и следующие два года выделены 55 млрд тенге и уже со следующего месяца в текущем году лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, начнут получать новые пособия, ощущать нововведения», - заключил спикер.


    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда РК Общество
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