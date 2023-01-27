55 млрд тенге направят на бесплатную медпомощь в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предусмотрено 55 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор костанайского филиала «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансирование здравоохранения Костанайской области в 2023 году составляет 88 млрд тенге. Из них на гарантированной объем бесплатной медицинской помощи выделено 55 млрд тенге, на ОСМС – 33 млрд тенге. Рост финансирования к прошлому году составил 21%»,- озвучил данные Б. Нургалиев.

В регионе медпомощь населению сейчас оказывают 66 поставщиков, из них 23 - частных.

Частные клиники, по словам Б. Нургалиева, активно расширяют перечень медицинских услуг, вкладывая инвестиции в современное оборудование, сервисную часть.

«Количество дорогостоящих обследований, таких КТ/МРТ в 2022 году составило 40 267, за тот же период 2021 года было проведено 29 532, или на 36% меньше. Еще 3 года назад эти виды дорогостоящей диагностики были доступны бесплатно только отдельным категориям граждан, и по ним практически отсутствовали поставщики. Теперь, за счет средств ОСМС, эти услуги стали доступными всем застрахованным гражданам при наличии показаний,- отметил Б. Нургалиев. — Фонд со своей стороны выступает за повышение тарифов оплаты, чтобы приблизить их к рыночным и сделать более привлекательными для частных поставщиков. Это, прежде всего, выгодно пациентам, так как с каждым новым поставщиком снижается очередность, а услуга застрахованным пациентам будет оказана бесплатно, как в государственной, так и в частной организации».

Всего по итогам прошлого года было оказано более 5,2 млн консультативно-диагностических услуг, на что фонд направил 11 млрд тенге.

Также, по словам Б. Нургалиева, ежегодно растут объемы финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается только в специализированных медицинских организациях врачами узкого профиля с высоким уровнем квалификации.

В Костанайской области высокотехнологичные операции проводятся в Костанайской областной больнице, Рудненской городской многопрофильной больнице и Костанайском областном кардиологическом центре.

«Это операции по имплантации стентов во внутричерепные артерии, операции на сосуды головы и шеи, а также операции на сердце. Стоимость одной такой высокотехнологичной операции составляет более 7 млн тенге, которые за пациента оплачивает Фонд медицинского страхования. По итогам 11 месяцев 2022 года высокотехнологичные медицинские услуги за счет ОСМС получили 76 пациентов на 410 млн тенге. На 2023 год запланировано провести 102 операции на сумму 558 млн тенге», - сообщил Б. Нургалиев.

Таким образом, как уверены в фонде, система ОСМС создает определенные благоприятные условия для финансирования медпомощи. И теперь на первый план выходит сама организация медицинской помощи, уровень менеджмента в клиниках, правильная маршрутизация пациентов.