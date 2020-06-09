55 млн тенге помогла сэкономить на госзакупках антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба проводит мониторинг госзакупок через портал «Единое окно закупок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, анализ проводят по основным рискам. В том числе завышение и занижение цен, анализ по обоснованиям, отказ от заключения договора, благосклонность заказчика к поставщику, закуп из одного источника и заключение договоров с поставщиками, которые внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

«В режиме онлайн аналитики департамента выявляют коррупционные риски при проведении государственных закупок. Основное преимущество «Окна» в том, что оно в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков по сравнению с другими регионами. Берется небольшой «коридор» средних, нормальных цен. В рекомендательных письмах мы отражаем выгрузку, чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышена», - отметил первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

В качестве примера он привел несколько дотов. Один из них - салфетка техническая, из микрофибры. Их планировали закупить 8 тысяч штук, выставив цену в 600 тенге. При этом медианная цена – 400 тенге. Возможная экономия составит 1,6 млн тенге.

«Часто встречаются ошибочно вбитые данные. В плане районной больницы района им. Г. Мусрепова в связи с выдачей порталом ошибки планируемая цена за одну тонну угля составила 19,2 млн. тенге. Изменению подлежала и ошибочная закупочная цена, и объем приобретаемого угля», - сказал Н.Жахин.

В результате мониторинга сумма сэкономленных средств за 5 месяцев составила 55,2 млн тенге.



