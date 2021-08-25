55 мешков рачка артемия салина обнаружили у сельчанина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мешки с ценным рачком полиция нашла в кузове его машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 августа, в 23.15, на 521-м километре автодороги Омск-Майкапчагай, сотрудниками роты (роты патрульной полиции департамента полиции - Казинформ) Токеновым Кайратом и Дугаловым Толегеном была остановлена автомашина «ГАЗ 322132» под управлением 33-летнего водителя. При осмотре автомашины в кузове обнаружено 55 мешков рачков артемия салина», - рассказал исполняющий обязанности командира роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Адлет Мергазин.

По словам А. Мергазина, водитель рассказал, что вез их из села Аккулы в село Жамбыл района Аккулы.

Уже начато досудебное расследование по статье 335 части 1 УК Республики Казахстан, добавили в пресс-службе департамента полиции региона.

Рачки артемии (артемия салина) - планктонные организмы, обитающие на морских мелководьях и в соленых озерах. Распространены на севере Казахстана. Богаты белком, пользуются большим спросом в качестве корма для рыб, являются ценным сырьем в косметологии, производстве биодобавок. Браконьерская добыча цист артемии преследуется по закону .