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55 мешков рачка артемия салина обнаружили у сельчанина в Павлодарской области

25 Августа 2021 09:16
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55 мешков рачка артемия салина обнаружили у сельчанина в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мешки с ценным рачком полиция нашла в кузове его машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«23 августа, в 23.15, на 521-м километре автодороги Омск-Майкапчагай, сотрудниками роты (роты патрульной полиции департамента полиции - Казинформ) Токеновым Кайратом и Дугаловым Толегеном была остановлена автомашина «ГАЗ 322132» под управлением 33-летнего водителя. При осмотре автомашины в кузове обнаружено 55 мешков рачков артемия салина», - рассказал исполняющий обязанности командира роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Адлет Мергазин.
По словам А. Мергазина, водитель рассказал, что вез их из села Аккулы в село Жамбыл района Аккулы.
Уже начато досудебное расследование по статье 335 части 1 УК Республики Казахстан, добавили в пресс-службе департамента полиции региона.

Рачки артемии (артемия салина) - планктонные организмы, обитающие на морских мелководьях и в соленых озерах. Распространены на севере Казахстана. Богаты белком, пользуются большим спросом в качестве корма для рыб, являются ценным сырьем в косметологии, производстве биодобавок. Браконьерская добыча цист артемии преследуется по закону .


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#Павлодарская область   #Происшествия   #Экология  
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Автор:

Антон Гагарин

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