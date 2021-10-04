55-летие празднует одна из старейших воинских частей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде свой 55-летний юбилей отметила одна из старейших воинских частей. В честь праздника были награждены лучшие военнослужащие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из старейших воинских частей внутренних войск ныне Национальной гвардии Республики Казахстан была образована 30 сентября 1966 года.

Воинская часть 5451 на протяжении 55 лет охраняет покой граждан не только города Караганды, и нашего региона, но и страны в целом. Это те солдаты, которых мы видим на улице и в дождь, и в снег, и в жару.

Заместитель командующего РгК «Орталық» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Канат Беляков поздравил с 55 летним юбилеем воинской части и вручил ценный подарок от имени командующего региональным командованием «Орталық».

Для гостей праздника была организована концертная программа. Во время торжественного мероприятия были награждены лучшие военнослужащие из лучших.