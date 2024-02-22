55 иностранцев спасли на трассе Екатеринбург-Алматы

Костанайские дорожники оказали помощь 55 иностранцам застрявшим на трассе Екатеринбург-Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

На автодороге республиканского значения М-36 Екатеринбург — Алматы близ села Карабалык в связи с сильными морозами застыло дизельное топливо автобуса, следовавшего с Таджикистана в Россию.

Дорожники оперативно отбуксировали автобус до ближайшего кемпинга, отогрели и завели рейсовый автобус. На борту автобуса находились 55 человек, в том числе 6 детей.