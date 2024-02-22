55 иностранцев эвакуировали с трассы в мороз в Костанайской области

Инцидент произошел сегодня. Автобус, следующий по маршруту «Екатеринбург-Алматы», застрял на трассе возле села Карабалык. Причиной поломки транспорта стало промерзание дизеля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Силами ДЧС совместно с местными исполнительными органами, департаментом полиции и дорожной службой Костанайской области эвакуированы 55 иностранцев, в том числе 6 детей в пункт обогрева (кемпинг). Никто из эвакуированных в медицинской помощи не нуждается.

Пассажиры выразили слова благодарности спасателям.