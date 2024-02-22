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    14:26, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    55 иностранцев эвакуировали с трассы в мороз в Костанайской области

    55 иностранцев эвакуировали с трассы в мороз в Костанайской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

    Инцидент произошел сегодня. Автобус, следующий по маршруту «Екатеринбург-Алматы», застрял на трассе возле села Карабалык. Причиной поломки транспорта стало промерзание дизеля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Силами ДЧС совместно с местными исполнительными органами, департаментом полиции и дорожной службой Костанайской области эвакуированы 55 иностранцев, в том числе 6 детей в пункт обогрева (кемпинг). Никто из эвакуированных в медицинской помощи не нуждается.

    Пассажиры выразили слова благодарности спасателям.

    Теги:
    Спасение Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Эвакуация Спасатели
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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