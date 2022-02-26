55 граждан собрались перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова ситуация в городе Львове, в котором находятся казахстанцы, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собралось 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели по причине возможности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением», - сказал в ходе брифинга в МИД РК Айбек Смадияров

«Первые рейсы, отправленные на границу, еще не вернулись во Львов, они стоят в очереди. Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее в мирное время стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тысяч долларов за один автобус. Поэтому, этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения», - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан.