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55 человек выздоровели от КВИ
11 Июня 2020 14:00
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город Нур-Султан - 1,
город Шымкент - 6,
Актюбинская область - 2,
Кызылординская область - 6,
Акмолинская область - 1,
Атырауская область - 16,
Карагандинская область - 10,
Мангистауская область - 3,
Костанайская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8400:
г. Нур-Султан – 1771
г. Алматы – 1976
г. Шымкент – 454
Акмолинская область – 145
Актюбинская область – 252
Алматинская область – 309
Атырауская область – 892
Восточно-Казахстанская область – 84
Жамбылская область – 278
Западно-Казахстанская область – 475
Карагандинская область – 600
Костанайская область – 153
Кызылординская область – 315
Мангистауская область – 200
Павлодарская область – 181
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 267
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