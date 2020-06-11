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55 человек выздоровели от КВИ

11 Июня 2020 14:00
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55 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 1,

город Шымкент - 6,

Актюбинская область - 2,

Кызылординская область - 6,

Акмолинская область - 1,

Атырауская область - 16,

Карагандинская область - 10,

Мангистауская область - 3,

Костанайская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8400:

г. Нур-Султан – 1771

г. Алматы – 1976

г. Шымкент – 454

Акмолинская область – 145

Актюбинская область – 252

Алматинская область – 309

Атырауская область – 892

Восточно-Казахстанская область – 84

Жамбылская область – 278

Западно-Казахстанская область – 475

Карагандинская область – 600

Костанайская область – 153

Кызылординская область – 315

Мангистауская область – 200

Павлодарская область – 181

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 267



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