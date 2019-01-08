55 человек спасли из снежного заноса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Кербулакском районе Алматинской области на автодороге областного значения «Сарыозек-Когалы» из-за сильного ветра замело дорогу, в снежном заносе застряли 22 автомашины, в салонах которых находились 55 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям, из оказавшихся в беде 55 человек - 15 детей.

«Силами сотрудников ДЧС автомашины эвакуированы на очищенный участок дороги. Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 8 человек личного состава департамента и сотрудников дорожной службы района. Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет», - пояснили в пресс-службе спасательного ведомства.



Отмечается также, что с 6 января и по сегодняшний день в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» - с 83 по 184 км (село Коктума- станция Достык).

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напомнил основные правила поведения при снежных заносах. Они касаются, прежде всего, ограничения движения при объявлении штормового предупреждения о возможных снежных заносах, необходимости при выезде в дальнюю дорогу запастись теплыми вещами, продуктами питания, аптечкой, буксировочным тросом и другим важным инвентарем.



