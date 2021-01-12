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55 автомобилей скопилось после ДТП на трассе в Акмолинской области

12 Января 2021 21:02
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55 автомобилей скопилось после ДТП на трассе в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – 55 автомобилей скопилось на трассе в Акмолинской области после произошедшего ДТП. Шестеро человек были доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, 12 января около 13:14 в дежурную часть Аршалынского РОП поступило сообщение о том, что на трассе вблизи поселка Аршалы произошло ДТП с участием нескольких автомашин.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 1320-м км автодороги «Алматы-Екатеринбург» из-за погодных условий произошло ДТП с участием 13 автотранспортных средств. После чего на трассе скопилось 55 автомашин. В результате ДТП шесть человек были доставлены в местную районную больницу с различными травмами», - рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники полиции из снежного плена вызволили колонну из 48 транспортных средств. Предпринимаются меры по эвакуации оставшихся на обочине 7 транспортных средств, которые находятся в технически неисправном состоянии. Водители и пассажиры помещены в Агротехнический колледж №4 Аршалынского района. Их обеспечили горячим питанием и питьем. Скопление машин образовалось из числа транспортных средств, которые оказались на трассе после ее закрытия.

Напомним, что из-за непогоды в шести регионах страны закрыты дороги республиканского и областного значения.


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#Акмолинская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Регионы   #Дороги  
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Автор:

Оксана Матасова

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