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    16:28, 30 Март 2022 | GMT +6

    55 авто спасли из снежного плена на трассе «Граница РФ – Алматы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 единиц грузового транспорта и 55 единиц легкового автотранспорта спасли из снежного плена на трассе «Граница РФ – Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «КазАвтоЖол».

    «30 марта на платном участке автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы», а именно на участке «Батпак-ПВП Темиртау» под руководством и организации Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» было вызволено из снежного плена 20 единиц грузового транспорта (фуры), 4 единицы самосвалов и 55 единиц легкового автотранспорта, в одном из которых находились двое детей. Вызволенные транспортные средства были направлены в сторону Темиртау», - сказано в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

    Напомним, дороги республиканского значения продолжают оставаться закрытыми в шести регионах Казахстана.

    Теги:
    Дороги Погода Спасение Регионы Казахстана Транспорт Карагандинская область Караганда Алматы
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