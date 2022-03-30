55 авто спасли из снежного плена на трассе «Граница РФ – Алматы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 единиц грузового транспорта и 55 единиц легкового автотранспорта спасли из снежного плена на трассе «Граница РФ – Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «КазАвтоЖол».

«30 марта на платном участке автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы», а именно на участке «Батпак-ПВП Темиртау» под руководством и организации Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» было вызволено из снежного плена 20 единиц грузового транспорта (фуры), 4 единицы самосвалов и 55 единиц легкового автотранспорта, в одном из которых находились двое детей. Вызволенные транспортные средства были направлены в сторону Темиртау», - сказано в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

Напомним, дороги республиканского значения продолжают оставаться закрытыми в шести регионах Казахстана.