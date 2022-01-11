08:17, 11 Январь 2022 | GMT +6
547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 139,
Акмолинская область - 46,
Алматинская область - 15,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 128,
Карагандинская область - 12,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 964713.