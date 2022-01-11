547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 139,

Акмолинская область - 46,

Алматинская область - 15,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 5,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 128,

Карагандинская область - 12,

Костанайская область - 31,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 40,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 964713.