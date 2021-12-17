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вчера 22:55
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546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
17 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 981 981 случай, из них:
в городе Нур-Султан – 97,
в городе Алматы – 32,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 112,
в Костанайской области – 54,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 64,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 4.
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