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546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

17 Декабря 2021 08:00
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546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего в стране подтверждено 981 981 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 97,

в городе Алматы – 32,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 64,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 4.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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