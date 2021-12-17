546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 981 981 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 97,

в городе Алматы – 32,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 112,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 64,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 4.