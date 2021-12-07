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545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
7 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 545 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 105,
город Алматы - 46,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 19,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 97,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 60,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 976327 заболевших.
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