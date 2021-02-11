543 млн тенге потрачено на ПЦР-тестирование прибывших из-за рубежа казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал случаи прибывания казахстанцев из-за рубежа без ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня часть прибывающих из других стран казахстанцев заранее не сдает ПЦР-тесты на КВИ. У них берут анализ бесплатно по прилету. В сводках сообщается, что есть факты завоза COVID-19 после отдыха в других странах. Получается, что человек отдохнул, заразу привез и сделал контактными персонал авиакомпании и десятки других пассажиров. В то же время простой гражданин, который соблюдает карантин и не выезжает в другие страны, в большинстве случаев для сдачи теста должен заплатить. В связи с этим насколько такая ситуация, на Ваш взгляд, справедливая? Не планируется ли с учетом ограниченности бюджетных средств обязать их оплачивать этот ПЦР-тест по прилету хотя бы по местным казахстанским ценам», - прозвучал вопрос представителя СМИ.

«Очень важно понимать, что бесплатное тестирование наших граждан, прибывающих в страну, делается для того, чтобы контролировать завозные формы инфекции. Вы знаете, сейчас различные штаммы мутированы. Наша задача – максимально отследить все возможности, поэтому мы тестируем на бесплатной основе, чтобы доступ к тестированию был широким. Что касается возможности тестирования, тестировать всех внутри страны смысла нет. Тех людей, которые имеют симптомы, по законодательству тестируем бесплатно. Поэтому, если у вас есть признаки, симптомы коронавирусной инфекции, Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, и Вы пройдете его бесплатно», - прокомментировал министр.

Что касается вопросов оплаты, не все граждане, которые прилетают в страну, являются туристами.

«Очень много студентов, людей, которые выезжают на лечение за границу, многодетные семьи. Контингент разный. Данный вопрос рассматривается на Межведомственной комиссии. Подходы определяем. Не все граждане являются туристами», - добавил Алексей Цой.

Он также озвучил сумму, потраченную на ПЦР-тесты граждан, прибывающих в страну без результатов ПЦР-теста.

«543 млн тенге с того момента, как мы ввели такие ограничения было потрачено. Группа населения разная. Вопрос по платности ПЦР-тестов рассматривается. Для нас самое важное - безопасность внешних контуров страны. Очень много граждан выражают обеспокоенность по завозным формам внутри страны», - добавил министр здравоохранения РК Алексей Цой.