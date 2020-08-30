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543 человека заболели пневмонией с признаками коронавируса в Казахстане

30 Августа 2020 10:11
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543 человека заболели пневмонией с признаками коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 543 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане на 30 августа 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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За прошедшие сутки зафиксирован 543 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 32 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 658, летальных случаев - 284, выздоровевших - 5 549.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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