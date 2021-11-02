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    08:24, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    540 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2.11.2021 г. опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

    «На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 45 777 человек (–40 102 + и 5 675 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 268 пациент, на амбулаторном уровне – 37 509 пациентов.Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 540 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, на аппарате ИВЛ – 110 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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