540 мест для пациентов с коронавирусом организовано в больницах Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 1 млрд тенге из разных источников направлено на борьбу с коронавирусом в Атырауской области. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн-брифинга в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Из республиканского бюджета для Атырауской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено порядка 500 млн тенге. Примерно такая же сумма выделена из местного бюджета. Эти средства будут использованы по назначению», - сказал Махамбет Досмухамбетов.
Глава региона отметил, что большая работа была проведена за счет спонсорской помощи предприятий, предпринимателей. Это приобретение необходимого оборудования, медикаментов, индивидуальных средств защиты.
«Средства направлены и на оплату гостиниц, где проживают медицинские работники, а также контактные люди на время карантина, на организацию их питания. В начале в больницах было 180 мест для инфицированных. Сегодня это число увеличено до 540 мест. Кроме этого, организованы более 300 провизорных и более 2000 карантинных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Считаю, что за это время проведена большая работа», - отметил Махамбет Досмухамбетов.
- 6 человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане
- Гульшара Абдыкаликова: Среди заразившихся коронавирусом в Кызылординской области много пенсионеров
- Прирост заболеваемости коронавирусом в ЗКО за сутки составил 9,2%
- Махамбет Досмухамбетов: Тенгиз не закрывают, люди без работы не останутся
- Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
- Усилить контроль за соблюдением карантинного режима поручила межведомственная комиссия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана