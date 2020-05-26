540 мест для пациентов с коронавирусом организовано в больницах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 1 млрд тенге из разных источников направлено на борьбу с коронавирусом в Атырауской области. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн-брифинга в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из республиканского бюджета для Атырауской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено порядка 500 млн тенге. Примерно такая же сумма выделена из местного бюджета. Эти средства будут использованы по назначению», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона отметил, что большая работа была проведена за счет спонсорской помощи предприятий, предпринимателей. Это приобретение необходимого оборудования, медикаментов, индивидуальных средств защиты.

«Средства направлены и на оплату гостиниц, где проживают медицинские работники, а также контактные люди на время карантина, на организацию их питания. В начале в больницах было 180 мест для инфицированных. Сегодня это число увеличено до 540 мест. Кроме этого, организованы более 300 провизорных и более 2000 карантинных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Считаю, что за это время проведена большая работа», - отметил Махамбет Досмухамбетов.



