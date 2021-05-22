540 человек лечат от коронавируса в инфекционных стационарах в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области выросло число заболевших коронавирусом. За сутки выявлено 119 инфицированных. 540 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау подтверждено 69 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 11 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 18 зараженных Covid-19, в Индерском районе - 2, Исатайском районе - 3 случая, в Кызылкогинском - 4, в Курмангазинском - 8 заболевших, в Макатском районе - 1, в Махамбетском - 3.

Заболевание у 52 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 67 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 60 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 573 человека, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 117 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 50, в районных инфекционных стационарах - 138. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 56.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.