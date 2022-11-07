54 тюленя вернули в Каспий казахстанские и российские пограничники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ Республики Казахстан совместно с Пограничной службой ФСБ России в апреле и октябре проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия в акватории Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе ОПМ в морском пространстве задержано 153 правонарушителя: пограничного режима – 79, режима территориальных и внутренних вод – 71, режима государственной границы – 3 на 68 плавательных средствах.

Изъято около 400 км сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей.

В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5 321 экземпляр рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.

По результатам мероприятия предотвращен ущерб в размере 1,82 млрд тенге. К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 млн тенге.

Контроль за соблюдением национального законодательства в акватории казахстанской части Каспийского моря продолжается.













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