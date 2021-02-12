54 тысячи компьютеров выпустил завод в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что по итогам года регион увеличит число инвестиций до 338 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона неоднократно заявлял о том, что экономика области должна быть аграрно-индустриальной. Говорил он об этом и на отчетной встрече с населением. К.Аксакалов считает, что за счет открытия новых заводов и фабрик получится диверсифицировать североказахстанскую экономику.

«Для этого реализуются перспективные инвестпроекты. В регионе создан благоприятный инвестклимат. Это подкрепляется цифрами. В прошлом году объем инвестиций вырос на 20% - до 281 млрд тенге. Только зарубежных инвестиций - 20 млрд тенге с ростом на 24%. В этом году необходимо привлечь не менее 338 млрд тенге инвестиций. С учетом наших проектов это вполне достижимая задача», - сказал К.Аксакалов.

Он рассказал, что на месте пустующих зданий открыли новые производства. В частности, фанерный комбинат, фабрику по выпуску мягких контейнеров, завод изотермических вагонов-термосов, оптово-распределительный центр.

«Ровно год назад на отчетной встрече эти проекты были только на слайдах, сейчас они воплощены в жизнь и вносят вклад в развитие экономики. На прошлогодней отчетной встрече я говорил о том, что завод им. Кирова начнет сборку компьютерной техники. Задача выполнена. В прошлом году завод выпустил 54 тысячи компьютеров и ноутбуков, их закупили наши школы и другие регионы страны», - проинформировал аким области.

Напомним, ранее МИА «Казинформ « показывало, что из себя представляет казахстанский компьютер.

Теперь завод намерен перейти от сборки компьютеров к производству запчастей оргтехники. Оборудование для этого есть. Идут переговоры с зарубежными партнерами по получению конструкторско-технологической документации и обучению персонала.

«Сейчас в стране средний износ вагонного парка составляет 54%. Для обновления казахстанских вагонов свою лепту будет вносить и наш завод «ЗИКСТО». Как вы знаете, «ЗИКСТО» получил большой контракт от «Қазақстан Темір Жолы». Завод будет обеспечен работой на ближайшие два года. В Казахстане всего восемь тысяч вагонов-платформ. Наш завод соберет две тысячи вагонов-платформ, что позволит на 25% обновить вагонный парк страны. Это существенный вклад в развитие экономики республики», - сообщил К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что продолжается строительство Data-центра и кирпичного завода. Построят в регионе фабрику бумажной продукции, тепличный комплекс для выращивания овощей. Инвесторы планируют построить завод бумажной продукции из соломы и фабрику по производству древесно-стружечных мебельных плит. Начнется реализация проектов в сфере недропользования.







