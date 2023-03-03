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54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде

3 Марта 2023, 14:14
54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде Фото: polisia.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Караганды задержали мужчину по подозрению в сбыте психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска они изъяли 52 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный дал признательные показания в сбыте наркотических средств. Он указал район города, где только что сделал закладку, где олицейские обнаружили два свертка с аналогичным содержимым. Экспертиза установила, что в 54 свертках находится психотропное вещество общим весом 36 граммов. Ведутся следственные мероприятия.


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