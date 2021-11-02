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    14:52, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    45-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что она отсутствовала в городе около недели, а по приезду обнаружила, что из сейфа было похищено 54 млн тенге. Вор взял из сейфа 54 млн и оставил в сейфе 2 млн тенге.

    Полицейские, которые тщательно осмотрели место происшествия, проверив все видеокамеры, не нашли доказательств кражи.
    Подруга потерпевшей, которая до инцидента посещала квартиру, стала главной подозреваемой. В ходе расследования было установлено, что подозреваемая выезжала в Алматы с крупной суммой денег.
    Сотрудники полиции изъяли у 42-летней женщины 36 млн тенге. Свою вину подозреваемая признала полностью. Полицейские провели следственные действия по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК и направили документы в суд.
    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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