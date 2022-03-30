54 миллиарда тенге на оказание медпомощи выделено в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году на финансирование медпомощи в ВКО планируется направить более 122 миллиардов тенге, их них на Семейский регион выделено 54 миллиарда. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказал директор филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжан Абилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«Финансирование позволит увеличить расходы на оказание высокотехнологичной медпомощи на 53%, стационарозамещающей помощи на 48%, онкологии – на 38%, КДУ – 27%, скорой медицинской помощи и санитарной авиации – 36%, финансирование медицинской реабилитации на 28 %. Увеличение объемов также позволит финансово обеспечить повышение доступности медицинской помощи казахстанцам по ОСМС. Наша цель – конкурентный и прозрачный рынок поставщиков медицинских услуг, это единственный путь к качественной медицине», - сказал Галымжан Абилов.

Сообщается, что участниками медицинского страхования по ВКО на начало года являются 1 124 841 человек, что составляет 80,9 % от численности населения ВКО. Количество застрахованных граждан по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2%.