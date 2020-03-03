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54-летний акмолинец выступил в лыжном марафоне в Италии

3 Марта 2020 21:12
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54-летний акмолинец выступил в лыжном марафоне в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самая известная лыжная гонка Италии собрала 7 тысяч спортсменов. На старт вышел акмолинский ветеран, МС СССР по биатлону Игорь Алферьев, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

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В Италии прошла знаменитая лыжная гонка «Marcialonga». Стартовало 7000 спортсменов.

На дистанции 70 км классическим стилем принял участие 54-летний акмолинский ветеран, МС СССР по биатлону Игорь Алферьев из Аккольского района.

Как рассказала Махаббат Большина, акмолинец начал выступать с 2013 года. Чтобы выполнить Master Worldloppet необходимо пробежать 10 марафонов в разных странах, при этом обязательно один на другом континенте. На данный момент Игорь Александрович отбежал семь марафонов.


«Я тренируюсь на базе RC SharZhum. Вместе со мной проходит тренировочный процесс юных спортсменов Аккольского района», - сказал И. Алферьев.


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