54% избирателей проголосуют на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов – опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На начало года уровень заинтересованности населения политическими событиями достаточно высокий. Об этом сообщила заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Асем Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проведенному социальному опросу, половина респондентов, то есть, 54% из них обязательно проголосуют на выборах. ¼ респондентов еще не приняли решение. 19% респондентов в абсентеистском настроении. Такое настроение наблюдается у жителей Акмолинской, Атырауской, ЗКО, Жетысуской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей и городов Астана и Шымкент», - сказала эксперт на заседании экспертного клуба «Sarap» об итоговом этапе электорального цикла.

Портрет неактивной электоральной группы выглядит так: молодежь в возрасте 18-22 лет с незаконченным высшим образованием, городское население, студенты.

«Каждый второй казахстанец еще не принял окончательное решение. Они все еще думают. Поэтому мы рекомендуем политическим партиям хорошо провести предвыборную агитационную работу», - добавила Асем Кайдарова.

Казахстанский институт общественного развития провел социальный опрос среди казахстанцев, чтобы узнать уровень их заинтересованности политической жизнью страны. Ранее сообщалось, где проживают наиболее заинтересованные политическими событиями казахстанцы.