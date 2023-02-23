54% избирателей проголосуют на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов – опрос
«Согласно проведенному социальному опросу, половина респондентов, то есть, 54% из них обязательно проголосуют на выборах. ¼ респондентов еще не приняли решение. 19% респондентов в абсентеистском настроении. Такое настроение наблюдается у жителей Акмолинской, Атырауской, ЗКО, Жетысуской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей и городов Астана и Шымкент», - сказала эксперт на заседании экспертного клуба «Sarap» об итоговом этапе электорального цикла.
Портрет неактивной электоральной группы выглядит так: молодежь в возрасте 18-22 лет с незаконченным высшим образованием, городское население, студенты.
«Каждый второй казахстанец еще не принял окончательное решение. Они все еще думают. Поэтому мы рекомендуем политическим партиям хорошо провести предвыборную агитационную работу», - добавила Асем Кайдарова.
Казахстанский институт общественного развития провел социальный опрос среди казахстанцев, чтобы узнать уровень их заинтересованности политической жизнью страны. Ранее сообщалось, где проживают наиболее заинтересованные политическими событиями казахстанцы.