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54 факта пересечения границы людей с двойным гражданством выявили в РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Февраля 2023, 13:12
54 факта пересечения границы людей с двойным гражданством выявили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 года Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска выявлено 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая. Задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

Пограничной службой продолжается усиленная работа по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.


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