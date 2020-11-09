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54 факта нарушения карантина выявили за выходные в столице

9 Ноября 2020 14:19
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54 факта нарушения карантина выявили за выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горожане продолжают игнорировать ограничительные меры карантинного режима и устраивают посиделки в увеселительных заведениях, несмотря на действующий запрет, подвергая опасности жителей города. В составе мониторинговой группы полицейские проводят рейдовые мероприятия, выявляя нарушителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Вопреки действующему постановлению, где указан ряд предупреждающих мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции в лаундж-баре «Adagio» отдыхали более 60 посетителей. Клиенты расположились за столиками заведения, не соблюдая социальной дистанции.

Также мобильной группой при проверке выявлен ресторан «Бакша», в котором находилось более 30 посетителей. Ресторан нарушал установленный график работы и санитарно-эпидемиологические нормы.

Владельцы заведений проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. В отношении них собранный материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Всего за выходные мобильной группой проверено 546 объектов предпринимательства, выявлено 54 факта нарушений карантинного режима.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведёт к распространению заражения инфекцией. Нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
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