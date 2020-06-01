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54 человека выздоровели от КВИ
1 Июня 2020 17:30
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город Шымкент - 34,
Костанайская область - 1,
Кызылординская область - 2,
Туркестанская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5458:
г. Нур-Султан – 1121,
г. Алматы – 1552,
г. Шымкент – 308,
Акмолинская область – 107,
Актюбинская область – 189,
Алматинская область – 186,
Атырауская область – 314,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 196,
Западно-Казахстанская область – 309,
Карагандинская область – 243,
Костанайская область – 85,
Кызылординская область – 247,
Мангистауская область – 136,
Павлодарская область – 149,
Северо-Казахстанская область – 37,
Туркестанская область – 225.
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